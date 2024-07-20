عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيار جسر في الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 02:25 مساءً - في كارثة خلّفتها الأمطار الغزيرة، قتل 11 شخصا وفقد حوالي 30 آخرين بسبب انهيار جزء من جسر في شانغلو بمقاطعة شنشي، شمال الصين، على بعد حوالي 900 كلم جنوب غربي العاصمة بكين.

وتشتهر شنشي بأنها إحدى نقاط ارتكاز الحضارة الصينية، والتي خرج منها الإمبراطور الأول، تشينشي هوانغدي، الذي ترك جيش الطين الشهير إرثًا له خارج العاصمة شيان كجزء من مجمع مقابر ضخم يجذب أعدادًا هائلة من الزوار كل عام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن جسر الطريق السريع انهار «بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة».

وبث التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» صوراً للجسر المنهار جزئياً والذي يقع جزء منه في مياه أحد الأنهار، في وقت تتواصل، صباح اليوم السبت، عمليات الإنقا

وأعلن التلفزيون، أن العديد من المركبات سقطت في النهر، وأن حوالي 20 آلية وأكثر من 30 شخصا، باتوا مفقودين.كما تم سحب 5 سيارات غارقة من النهر.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، أن جزءا من الجسر انكسر و مال لأسفل بزاوية 90 درجة تقريبا في المياه البنية المتدفقة بالأسفل، ودمر نحو 40 منزلا بسبب الفيضانات والعواصف.

وأضافت الوكالة الصينية، إن الطرق والجسور وشبكات الاتصالات في مقاطعة هانيوان الأكثر تضررا تعرضت لأضرار أو دمرت، وأن فرق الإنقاذ تعمل منذ الفجر لاستعادة الاتصالات وخطوط النقل.

وتتعرض المناطق الغربية والجنوبية الغربية للصين بشكل خاص للفيضانات والانزلاقات الأرضية بسبب الطبيعية الجبلية والأنهار القوية التي تمر عبرها. كما أدى التعدين والسياحة والتوسع الحضري المتزايد إلى الإخلال بالتوازن الهش مع البيئة الطبيعية الذي استمر على مدى آلاف السنين.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.