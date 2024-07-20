نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: أوقعنا مجموعة جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في عملية مركبة شرق رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، إيقاع مجموعة من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

وقالت كتائب "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة بمحيط مسجد هارون جنوب شارع "جورج" شرق مدينة رفح، قام مجاهدونا باستهداف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف آلية أخرى ومجموعة من الجنود بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "رعدية"، وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح".

كما جاء في بيان لـ "القسام" أن "مجاهديها تمكنوا من استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخخت مسبقا، وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

هذا وأعلنت كتائب "القسام" تبنيها تفجير مركبة قرب مستوطنة حرميش شمالي الضفة الغربية وإصابة 4 جنود إسرائيليين.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 38919 قتيلا، و89622 مصابا.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي مواصلة قواته عملياتها الاستخباراتية الدقيقة في منطقة رفح، و"تصفية عدد من عناصر حركة "حماس" خلال عدة مواجهات".