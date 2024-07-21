‏حزب الله يعلن استهداف دفنا شمالي إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف بلدة عدلون جنوبي لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏حزب الله، استهداف دفنا شمالي إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف بلدة عدلون جنوبي لبنان.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.