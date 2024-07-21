‏أكسيوس عن مقربين من بايدن: استياؤه من أوباما والديمقراطيين المنتقدين له يجعله أكثر تصميمًا على مواصلة حملته الانتخابية

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أحمد جودة - القاهرة - قال موقع ‏أكسيوس، نقلا عن مقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استياؤه من الرئيس الأسبق باراك أوباما والديمقراطيين المنتقدين له يجعله أكثر تصميمًا على مواصلة حملته الانتخابية حتى مع اعتقاد بعض مساعديه بأنه لا مفر من الانسحاب.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.