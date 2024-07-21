نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏CNN: حملة ترمب أنفقت 10 ملايين دولار في يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏أفادت شبكة CNN، بأن حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنفقت 10 ملايين دولار في يونيو.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.