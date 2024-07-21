نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:-زيادة أسعار منتجات ستاربكس في مصر: تفاصيل وأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة ستاربكس في مصر عن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الأسعار خلال فترة قصيرة.

تشمل الزيادة جميع المشروبات والمأكولات في فروع الشركة في مصر.

تصل الزيادة في الأسعار إلى أكثر من 15 جنيهًا لبعض المنتجات، مثل ارتفاع سعر الكافيه لاتيه إلى 110 جنيهات بدلًا من 95 جنيهًا.

ستاربكس ترفع اسعارها في مصر

ردود الأفعال والجدل

رد الشركة على الشائعات

في وقت سابق، تطرق موقع ستاربكس الرسمي إلى استفسارات حول دعم الشركة لإسرائيل، حيث نفت الشائعات المتعلقة بدعم مالي تقدمه الشركة أو مؤسسها هوارد شولتز للحكومة أو الجيش الإسرائيلي.

أكدت ستاربكس أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية، وهي ملتزمة بالشفافية والإفصاح عن أي تبرعات أو دعم مالي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في الإدارة.

مشكلات تقنية وتأثيرات مالية

بالإضافة إلى زيادة الأسعار، واجهت ستاربكس مشكلات تقنية أدت إلى نزول حاد في قيمة سهم الشركة.

كما أعلنت الشركة عن تعاون مع مرسيدس بنز لإنشاء محطات شحن سريع في الولايات المتحدة، وهو جزء من استراتيجيتها لتوسيع خدماتها وتحسين البنية التحتية.