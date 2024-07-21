أول تعليق من ترامب على انسحاب بايدن من الماراثون الرئاسي الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 مساءً - علق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي 2024، قائلًا:" إن التغلب على كامالا هاريس سيكون أسهل كثيرًا من بايدن".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، انسحابه من معركة إعادة انتخابه مع دونالد ترامب، في خطوة تاريخية ستدفع بالسباق المضطرب أصلاً إلى البيت الأبيض في 2024 إلى منطقة مجهولة.

وقال بايدن في بيان: "بينما كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي". رسالة نشرت على X.