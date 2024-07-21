بايدن يدعم ترشيح كامالا هاريس للانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن المنسحب من سباق الرئاسة اليوم الأحد، دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وفي بيان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، كتبت بايدن: "كان قراري الأول كمرشح الحزب في انتخابات 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس. لقد كان أفضل قرار اتخذته. واليوم، أعلن دعمي الكامل لكامالا كمرشحة عن حزبنا هذا العام".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الأحد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار بايدن إلى أن "من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.

ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.

وأثار أداؤه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة "CNN" وظهوره بشكل غير متكافئ أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، مخاوف الناخبين لا سيما بشأن تقدمه في السن (81 عاما).