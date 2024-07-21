عاجل- ترامب: هزيمة كامالا هاريس أسهل من هزيمة بايدن

أحمد جودة - القاهرة - ترامب: هزيمة كامالا هاريس أسهل من هزيمة بايدن

ترامب: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن.. أفاد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد، أنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره بعدم خوض السباق الرئاسي.

انسحاب بايدن من سباق الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد انسحابه من سباق انتخابات 2024 للرئاسة، منهيًا محاولته لإعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع دونالد ترامب في 27 يونيو، والتي أثارت شكوكًا حول أهليته للمنصب قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات.

ضغوط من الحلفاء الديمقراطيين

جاء قرار بايدن بعد تصاعد الضغوط من حلفائه الديمقراطيين للتنحي، خاصة بعد المناظرة التي تراجع فيها بشكل ملحوظ وأعطى إجابات غير واضحة. يعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025.

بيان بايدن على منصة إكس

في منشور على موقع إكس، كتب بايدن: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. رغم أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".