نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يدين رفض اعتماد صحفيين من روسيا لتغطية أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن قرار فرنسا حرمان بعض الصحافيين الروس من الحق في تغطية الألعاب الأولمبية في باريس هو قرار مسيس وغير مقبول وينتهك حرية الإعلام.

وكانت قد أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق رفض فرنسا اعتماد خمسة من صحافييها الرياضيين لتغطية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "نعتبر هذا القرار غير مقبول وانتهاكا لحرية لإعلام ليس بشكل غير مباشر، ولكن بشكل مباشر، وبالطبع تنتهك جميع التزامات فرنسا تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الأخرى".

وسئل بيسكوف عما إذا كان هناك تسييس في هذا القرار، ورد: "بالتأكيد (القرار مسيَّس)".

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، فإن موقف الكرملين سلبي للغاية تجاه هذا الأمر، مضيفا: "بالطبع، نود أن نرى رد فعل على مثل هذه القرارات من منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة والمنظمات المعنية بضمان كافة أسس وقواعد حرية الإعلام".

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة كرياضيين فرديين محايدين