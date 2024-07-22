نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة" في غزة: ارتفاع عدد الشهداء بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيوس إلى 70 منذ صباح اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس التي تشهد عملية عسكرية واسعة منذ صباح اليوم، إلى 70 قتيلا بالإضافة إلى 200 جريح.

وكان قد طالب الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء مناطقهم فورا والتوجه لمنطقة المواصي التي كان قد استهدفها في وقت سابق هذا الشهر متسببا بمقتل قرابة الـ 100 شخص، تمهيدا لعملية عسكرية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تأتي بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان: "تحديث حصيلة خاصة بما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيد واكثر من 200 اصابة بينها حالات خطيرة".

ومع دخول الحرب يومها الـ290، يشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع تستهدفت المناطق المأهول والمربعات السكنية والمراكز الصحية، فيما تركز القصف على مدينة خان يونس خاصة في منطقة بني سهيلا.

يأتي ذلك، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وعدم توفر المياه الصحية في شمال القطاع، حيث لا زالت محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، لليوم الـ10 تواليا.

ويمنع الجيش الإسرائيلي لليوم الـ75 على التوالي دخول الخضار والفواكه والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال، تزامنا مع منع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب