نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل ضابط إسرائيلي في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن ضابطا في الجيش قتل جراء انفجار قنبلة يدوية خارج نطاق العمليات، في وقت سابق من هذا الصباح بقطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة العسكرية "فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث وتم تسليم إخطار إلى عائلته".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أسيرين اثنين "عن طريق الخطأ" على أيدي قواته خلال معارك قطاع غزة.

وأبلغ الجيش عائلتي ألكسندر دانسيج (76 عاما) وياجيف بوششتاب (35 عاما) بأنهما قد لقيا حتفهما وأنهما على الأرجح قتلا عن طريق الخطأ على يد قوات الجيش الإسرائيلي خلال معارك في خان يونس قبل بضعة أشهر