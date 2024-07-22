تبون يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات الروسية الجزائرية على الصعيد البرلماني.

وثمن فولودين خلال اللقاء حجم التجارة المتبادلة بين روسيا والجزائر خلال العام الماضي والتي زادت بنسبة 2.2%، وهذه تعتبر زيادة كبيرة في العلاقات الاقتصادية الخارجية بين البلدين.

وأضاف: "يجب أن يسهم البعد البرلماني في تطوير العلاقات بين بلدينا التي تشهد تطورا ديناميكيا، ففي العام الماضي، زاد حجم التجارة بنسبة 2.2% ليصل في نهاية عام 2023 إلى 3 مليارات و765 مليون دولار، وهو نمو كبير في علاقاتنا الاقتصادية الخارجية، ومن المهم جدا لنا تطوير الروابط البرلمانية أيضا للارتقاء بمستوى علاقتنا الثنائية".

وأشار فولودين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء محادثة وتبادل وجهات النظر في إطار الاتصالات البرلمانية الثنائية.

وتابع: "آخر مرة كانت في عام 2015، وقد اتفقنا خلال اجتماع اليوم على زيارة رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي رفقة وفد مرافق لروسيا في القريب العاجل.

وحضر اللقاء وفقا لرئاسة الجمهورية الجزائرية رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مقرمان