اليوم.. بايدن يعود إلى البيت الأبيض بعد إصابته بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:29 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعود إلى مكتبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، وفقًا لجدول أعماله الرسمي، بحسب "رويترز".

ويقضي بايدن فترة حجر صحي في بيته بديلاوير، بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عزمه عدم خوض الانتخابات من أجل ولاية رئاسية ثانية، وتراجعه عن خوض السباق المقرر في نوفمبر المقبل، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.