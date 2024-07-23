الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على تدابير لخفض التصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، بأن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: "الليلة الماضية، الإثنين 22 يوليو، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة (الحوثي) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".



ويتضمن النص المكتوب الآتي:

إلغاء القرارات والإجراءات الأخيره ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو حسب الحاجة.

تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.