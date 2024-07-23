نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على بلدة طلوسة جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بغارة إسرائيلية على بلدة طلوسة جنوبي لبنان.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.