أكسيوس : نتنياهو يسعى لمشاركة الإمارات في إعادة إعمار قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:25 مساءً - أعلن موقع أكسيوس الأمريكي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمشاركة دولة الإمارات في إعادة الإعمار بقطاع غزة.

وقال الموقع، إن نتنياهو يريد من الإماراتيين أن يكونوا جزءًا من خطة اليوم التالي لغزة، ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في أن ترسل الإمارات العربية المتحدة قوات، وتدفع تكاليف إعادة الإعمار وإصلاح نظام التعليم في غزة من أجل نزع التطرف من السكان.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو لا يرغب في الوقت الراهن في إنهاء الحرب، كما يرفض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة، ولا يرغب في استئناف العملية السياسية على أساس حل الدولتين.

وسبق، وقدم وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، يوآف جالانت، خطة اليوم التالي لغزة قبل أشهر تشبه إلى حد كبير الاقتراح الإماراتي، لكن نتنياهو رفضها جملة وتفصيلًا.

وقال مسئولون إسرائيليون إن نتنياهو يبدي الآن استعدادًا أكبر، على الأقل في السر، لدعم خطة جالانت ومناقشتها مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئول إسرائيلي: "هاجم نتنياهو خطة جالانت وعرقلها لأشهر، لكنه الآن أخذها وترجمها إلى الإنجليزية وأعطاها لدرمر ليقدمها للإماراتيين والأمريكيين كما لو كانت من اختراعه الخاص".

كانت إدارة بايدن تضغط على نتنياهو منذ أشهر لمناقشة خطة اليوم التالي بجدية، خاصة مع استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وعقدت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، اجتماعًا في أبو ظبي، الخميس الماضي؛ لمناقشة الخطط الخاصة بغزة بعد انتهاء الحرب.

جاء هذا وفقًا لما أعلن عنه مسئولان إسرائيليان، مشيرين إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد استضاف الاجتماع.

وحضر الاجتماع كبير مستشاري الرئيس بايدن لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك من الجانب الأمريكي، وحضر من الجانب الإسرائيلي وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو أحد المقربين من نتنياهو.