نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة الإماراتي: اتفاقية الشراكة مع موريشيوس خطوة ضمن خطط الانفتاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس، خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريًا عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميًا ودوليًا على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح في تصريح له، أنها ستتيح الاتفاقية فرصًا جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة. وتتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهارًا في إفريقيا، إذ حققت نموًا بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عامًا.

ونوة بأنها تمتلك قطاعًا صناعيًا حيويًا، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دورًا أساسيًا في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمدًا، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع إفريقيا".