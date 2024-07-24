‏رويترز: 18 قتيلا في تحطم طائرة خلال إقلاعها في مطار بنيبال

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بمقتل 18 شخصا في تحطم طائرة خلال إقلاعها في مطار بنيبال.

وفي وقت سابق، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.