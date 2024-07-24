نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري لعام 2024: الشروط والخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن بدء التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعام 2024، وذلك في إطار سعيها لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ستتاح الفرصة للشباب الجزائريين للالتحاق بالجيش من خلال استيفاء مجموعة من الشروط وتقديم الوثائق المطلوبة.

سنوضح تفاصيل التسجيل، المواعيد، والخطوات اللازمة للتقديم.

موعد التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن باب التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي سيفتح في الأيام القليلة المقبلة.

يُعد هذا الإعلان فرصة هامة للطلاب الحاصلين على شهادة الباكالوريا الراغبين في الالتحاق بالجيش.

يُنصح المتقدمون بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد التسجيل وإجراءات التقديم.

خطوات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

لتسهيل عملية التسجيل، أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية رابطًا إلكترونيًا يسمح للمتقدمين بتقديم طلباتهم بشكل مباشر.

يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الجزائرية: توجه إلى الموقع الرسمي للوزارة للحصول على رابط التسجيل.

2. تسجيل الدخول: استخدم بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك واسمك لتسجيل الدخول إلى النظام.

3. الوصول إلى استمارة التسجيل: انقر على أيقونة التسجيل للوصول إلى نموذج التقديم.

4. ملء البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة في النموذج.

5. إرسال الطلب: اضغط على زر "إرسال" وحفظ نسخة من الطلب بصيغة PDF للرجوع إليها لاحقًا.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي

حددت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل، وهي كالتالي:

- الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

- الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل مستمر في الجزائر.

- العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و22 عامًا.

- الحالة الاجتماعية: يجب أن يكون المتقدم عازبًا.

- التعليم: يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- الاختبارات البدنية: يجب اجتياز جميع الاختبارات البدنية بنجاح.

- الفحص الطبي: يجب اجتياز الفحص الطبي بنجاح.