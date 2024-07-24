جالانت: بن غفير يحاول باستمرار تفجير الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمحاولة "تفجير الشرق الأوسط" بشكل مستمر، وياتى ذلك خلال تصرحات صحفية لصحف عبرية.

وأوضح غالانت خلال تصريحاته أن بن غفير، الذي يشتهر بآرائه المتشددة، يسعى بانتظام إلى تصعيد التوترات في المنطقة من خلال مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل. وأضاف غالانت أن هذه المحاولات لا تساهم إلا في زيادة التوترات وتعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وأشار غالانت إلى أن سياسات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية وتعريض جهود السلام والاستقرار للخطر. وأكد أن الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب تبني سياسات مدروسة ومحسوبة، بدلاً من التصعيد والتفجير الذي يروج له بعض المسؤولين.

كما دعا غالانت إلى ضرورة التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع القضايا الأمنية بطريقة تعزز من فرص التهدئة وتجنب التصعيد.

معاريف: حزب الله وسع نطاق رمايته إلى أكثر من 5 كيلومترات وهناك احتمالات التصعيد

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة "معاريف" اليوم الأربعاء أن حزب الله اللبناني قد قام بتوسيع نطاق رمايته ليشمل مناطق تتجاوز الخمسة كيلومترات، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى تعزيز قدرات حزب الله العسكرية، مما قد يساهم في زيادة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأكدت أن توسيع نطاق الرماية قد يضاعف من المخاطر على المناطق المدنية والعسكرية في شمال إسرائيل، ويزيد من احتمالية حدوث اشتباكات أكثر كثافة.

وأضافت المصادر أن هذا التوسع في نطاق الرماية يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس قدرة حزب الله على تطوير وتعزيز ترسانته العسكرية بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن هذا التطور قد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية من الجانب الإسرائيلي لتأمين الحدود والاستعداد لأي تصعيد محتمل.

كما شددت المصادر على أن هذا التوسع في القدرات العسكرية لحزب الله يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على جهود التهدئة ويعزز من احتمالات حدوث اشتباكات جديدة في المستقبل القريب.

الدفاع الروسية: أرسلنا طائرة حربية لاعتراض 3 طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الروسية أرسلت طائرة حربية لاعتراض ثلاث طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات البريطانية كانت تقوم بمهام استطلاعية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، مما استدعى إرسال طائرة حربية روسية للتعامل مع الوضع. وأضاف البيان أن الطائرة الروسية قامت بمرافقة الطائرات البريطانية وإبعادها عن المجال الجوي الروسي.

وأكدت الوزارة أن العملية تمت بشكل احترافي ومن دون وقوع أي حوادث، مشيرة إلى أن جميع الطائرات عادت إلى مساراتها بشكل آمن بعد الانتهاء من المهمة.