العالم اليوم - مباشر.. كلمة نتنياهو في الكونغرس الأميركي

انتم الان تتابعون خبر مباشر.. كلمة نتنياهو في الكونغرس الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:24 مساءً - وسط تصفيق وتصفير حاد، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الكونغرس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في غزة ليست "صراع حضارات، بل صراع بين البربرية والحضارة".

وأضاف في كلمته أمام الكونغرس: "إنه صراع بين من يمجدون الموت ومن يقدسون الحياة".

في بداية حديثه، قال نتنياهو: "نلتقي اليوم عند مفترق طرق في التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب".

وحث أمريكا على الوقوف مع إسرائيل، قائلاً: "لكي تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معًا. لأن عندما نقف معًا، يحدث شيء بسيط للغاية: نحن ننتصر، وهم يخسرون".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها الكونغرس الأمريكي.