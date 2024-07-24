نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية تفرق بالقوة محتجين على خطاب نتنياهو أمام الكونجرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين يحاولون عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء بنيامين نتنياهو خطابا في الكونجرس.

واحتشد عشرات المتظاهرين الرافضين للحرب على غزة في محيط مبنى الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة أطلقت قنابل صوتية على المتظاهرين المتجهين إلى مبنى الكونجرس.