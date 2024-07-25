الفلبين.. تسرب نفطي جراء انقلاب ناقلة في خليج مانيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 09:31 صباحاً - قال خايمي باوتيستا، وزير النقل الفلبيني، إنّ ناقلة تحمل وقودًا صناعيًا انقلبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قبالة سواحل البلاد، ما تسبب في تسرب نفطي وفقدان أحد أفراد الطاقم.

وذكر في إفادة صحفية أوردتها "رويترز": "هناك بالفعل تسرب نفطي، وفي الوقت الحالي لا نستطيع إرسال معداتنا بسبب الرياح القوية والأمواج العالية".

وأوضح "باوتيستا" أنّ ناقلة النفط "إم.تي تيرا نوفا" كانت تحمل 1494 طنًا من الوقود الصناعي عندما انقلبت بالقرب من مدينة ليماي الساحلية بإقليم باتان.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 16 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 17، بينما ظل الأخير مفقودًا ويجري البحث عنه.

وقال أرماندو باليلو، المتحدث باسم خفر السواحل، في بيان منفصل، إنّ تحقيقًا يجري لمعرفة ما إذا كان الحادث البحري مرتبطًا بالإعصار جايمي.

وأوضح خفر السواحل أنه لم يكن هناك أي اضطراب في الطقس في المياه المجاورة عندما وقع الحادث.