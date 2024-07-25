العالم اليوم - مقتل 3 جنود بتبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 11:18 صباحاً - قُتل 3 جنود وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة في تبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين متمركزين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت فرقة في الجيش الأوكراني الأربعاء.

وذكرت فرقة خورتيتسيا في بيان أن "الجنود استخدموا أسلحة نارية في إحدى الوحدات في إطار علاقات شخصية. قُتل 3 جنود وجرح 4 آخرون".

وأشارت إلى أن إصابات الجرحى "خطيرة"، لافتة إلى أن قوات الأمن موجودة في مكان الواقعة.

وأضافت أن المسؤولين "يتخذون كل التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولم تتضح ملابسات الواقعة بعد. ولم يحدد الجيش المسؤول عن الواقعة، بل اكتفى بالقول إن الأسلحة استخدمت لأسباب "شخصية" لا عسكرية.

ويُعتبر العنف بين العسكريين قضية حساسة في أوكرانيا، لكن حوادث إطلاق النار نادرة الحدوث.

في يناير 2022، قبل أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قَتَل مجنّد في الحرس الوطني الأوكراني يبلغ 21 عاما 4 جنود ومدنيا ببندقية هجومية في مصنع للطائرات.