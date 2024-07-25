العالم اليوم - بنوك تجارية صينية تخفض أسعار الفائدة على الودائع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 12:24 مساءً - أعلنت البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة في الصين، الخميس، عن تخفيضات في أسعار الفائدة على الودائع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع محددة الأجل لمدة عام واحد، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.35 بالمئة، وفقا لأسعار الفائدة الرسمية على الودائع الصادرة عن البنوك التجارية "الأربعة الكبرى" في البلاد، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني.

وبعد التخفيضات أصبح سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب للبنوك التجارية الأربعة الكبار 0.15 بالمئة، وأسعار الفائدة على الودائع مع آجال 2 و3 و5 سنوات، هي 1.45 بالمئة و1.75 بالمئة و1.8 بالمئة على التوالي.

وكان هذا أول خفض لسعر الفائدة على الودائع للبنوك التجارية الأربعة الكبار في عام 2024، مع تنفيذ التخفيضات السابقة في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك التجارية المساهمة أيضا بخفض أسعار الفائدة على الودائع في الأيام المقبلة.