تعطل حركة الطيران فى مطار ميونخ الألمانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 01:28 مساءً - تعطلت حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني لعدة ساعات صباح اليوم الخميس، بعد أن اخترق نشطاء بيئيون مدرجا بالمطار.

سبب تعطل حركة الطيران بمطار ميونخ

وذكر موقع إذاعة دويتشه فيله الألماني، أن مجموعة مناخ "الجيل الأخير" نظمت احتجاجا في مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم، ما تسبب في تعليق الرحلات الجوية.

وكتبت المجموعة: "استمرار استخراج وحرق النفط والغاز والفحم يشكل تهديدا لوجودنا".

ومن جهتها؛ ذكرت الشرطة الألمانية أن حركة الطيران توقفت فى المطار وذلك بعد اخترق نشطاء بيئيون مدرجا بالمطار ما أدي إلى تدخل الشرطة، موضحة أنها تبذل كل ما فى وسعها لإجلاء نشطاء البيئة من مدرج المطار.

وأشارت الشرطة إلى أن المطار بث عبر موقعه على الإنترنت تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار فرانكفورت.

وفي وقت لاحق من اليوم، ذكر المطار أن الرحلات الجوية "ستستأنف تدريجيا"، لكنه حث المسافرين على مراجعة شركات الطيران الخاصة بهم قبل الوصول، حيث تم إلغاء 140 رحلة جوية على الأقل.