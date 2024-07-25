نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيسان الروسي والسوري يناقشان احتمال عقد اجتماع بين الأسد وأردوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره السوري بشار الأسد مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط منها احتمال عقد اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واجتمع بوتين، مع الأسد في الكرملين، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، حيث استمر اللقاء قرابة 3 ساعات.

وذكر التلفزيون أن بوتين بحث مع الأسد "التصعيد" في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وروسيا حليف أساسي لسوريا منذ تدخلها العسكري في النزاع في هذا البلد دعما للأسد عام 2015، كما أنه من المحتمل أن تقوم بدور وساطة لتخفيف حدة التوتر بين سوريا وتركيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، يتدهور.

ورحب بوتين بالأسد قائلا: "أنا سعيد جدا برؤيتك". وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا الثنائية، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة".

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري: "أنا مهتم جدا برأيكم حول تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف الرئيس الروسي "للأسف، (الوضع في الشرق الأوسط) يميل إلى التفاقم وهذا ينطبق أيضا بشكل مباشر على سوريا"، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.