نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل طاقمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع القول إن هليكوبتر عسكرية روسية من طراز مي-28 (MI-28) تحطمت في منطقة كالوغا جنوب غربي موسكو ما أدى إلى مقتل طاقمها. وقالت الوزارة إن عطلا فنيا هو على الأرجح السبب وراء الحادث.

وجاء في بيان الوزارة: "تحطمت مروحية من طراز "مي-28" (MI-28) في مقاطعة كالوغا خلال رحلة مجدولة، وقد تحطمت المروحية في مكان مهجور دون أن تلحق أي دمار في موقع التحطم. تسبب الحادث بمقتل الطاقم". وأوضح البيان أن "السبب الأولي للتحطم هو عطل فني". مشيرًا إلى أن "لجنة القوات الجوية-الفضائية الروسية تعمل في موقع تحطم المروحية".

ولم تذكر الوزارة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، إلا أن طاقمًا مثل هذه الهليكوبتر يتألف عادة من شخصين.

وتمثل الطائرة "مي-28 إن إم" الجيل الجديد من المروحيات الهجومية الروسية، التي يمكنها العمل في جميع الأحوال الجوية وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام تشمل تدمير المركبات المدرعة، وضرب الأهداف الجوية المنخفضة، إضافة إلى مهام الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف للمروحيات والطائرات الأخرى.

