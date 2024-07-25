نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: هناك تهديد جوهري لمفهوم الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقع عربي صعب ودقيق للغاية على كل المستويات، خرج الأمين العام لجامعة الدول العربية ببعض التصريحات الهامة المتعلقة بحرب غزة، ومخططات التهجير، وأزمة سد النهضة، وعن انسحاب جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية.

مخططات التهجير

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال حوار أجراه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن مصر أجهضت مخططات "الترانسفير"، أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث استشرفت الأمر منذ البداية، ولفتت انتباه العالم إليه، وأعلنت رفضها القاطع للمخطط، حتى لو بشكل مؤقت، كما ربطت بين المخطط وتصفية القضية الفلسطينية من الأساس.

كما أكد أبو الغيط على أن القوى الكبرى في العالم العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من الدول الأخرى الفاعلة، قادرة على التأثير والضغط في ملفات المنطقة وأن تقول "لا" في وجه العالم، لأنها ترى أن هناك تهديدا جوهريا لمفهوم الشرق الأوسط، ومفهوم التأثير العربي فيه.

وحول المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد بين فتح وحماس، قال أبو الغيط إن الشعب الفلسطيني عليه أن يقرر أنه لن يقبل الاستمرار في هذا الوضع، ووضع جديد يجب أن يبزغ، ويختار جيل جديد من القيادات.

لا منتصر في حرب غزة

أما عن حرب غزة، قال أبو الغيط أنه لا يوجد منتصر فيها، لأنه بالمعنى الحرفي لخسارة الحرب، يجب أن يستسلم الخصم، وحماس لم تستسلم حتى الآن، ومن ناحية أخرى استطاعت إسرائيل البطش والتدمير الساحق للقطاع، لكنها لم تحقق فرض الإرادة بعد كل هذا التدمير.

وعن وضع العالم العربي الحالي، قال أبو الغيط أن الوضع العربي صعب للغاية، حيث هناك دولا مههدة بالزوال وتعاني من الانقسام الداخلي.

انسحاب بايدن

وفي الشأن الأميركي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لم يندهش بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وقال إنه التقى بايدن في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقال "ظهر لي بمظهر يشير إلى أنه لا يستطيع أن يستمر طويلا في رئاسة أميركا".

وأضاف أبو الغيط "كان سرحان وكلامه غير متناسق، وكانت زوجته هي من تقود النقاش والحوار"، وأردف "بعدها توقعت التغيير، وأبلغت المعاونين أننا سنشهد تغييرا في الانتخابات الأميركية".

سد النهضة.. والصراع المسلح

كما تطرق أبو الغيط في حواره إلى أزمة سد النهضة، وقال إن هناك تهديدا على مياه النيل في مصر والسودان بسبب السد الإثيوبي، وأعرب عن استغرابه من عدم انزعاج المجتمع الدولي، بل وعدم إنصافه لمصر وقت لجوئها إلى مجلس الأمن بهذا الشأن ووصف الأمر بـ "المزعج"، وتساءل "هل يجب أن نذهب لمرحلة صراع مسلح لينتبه العالم؟".