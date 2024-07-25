نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات والصين عددا من الاتفاقيات في مجالات حيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإمارات والصين، توقيع عددا من الاتفاقيات في مجالات حيوية، تشمل صناعة البتروكيماويات، والشحن، والطاقة، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والحلول منخفضة الكربون.

وزار الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، جمهورية الصين الشعبية، وأجرى خلالها عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

وجاءت هذه الزيارة لمتابعة بعض المخرجات المتعلقة بقطاعي الصناعة والطاقة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين في مايو الماضي، التي شهدت احتفال البلدين الصديقين بمناسبة مرور 40 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين.