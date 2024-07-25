العالم اليوم - هاريس تندد بأعمال "حقيرة" وقعت في مظاهرات مناهضة لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 08:22 مساءً - نددت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، الخميس، بما وصفتها بأنها "أعمال حقيرة من جانب متظاهرين غير وطنيين" في واشنطن، حيث أحرق بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الأعلام الأميركية أمس احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

وقالت هاريس في بيان أصدره البيت الأبيض: "أندد بحرق العلم الأميركي. هذا العلم هو رمز لمبادئنا العليا كأمة ويمثل الوعد الأميركي. لا ينبغي أبدا تدنيسه بهذه الطريقة".

وقالت هاريس: " بالأمس، شهدنا في العاصمة واشنطن أعمالا حقيرة من قبل متظاهرين غير وطنيين وخطابا خطيرا يغذي الكراهية".

وأضافت: "أنا أؤيد الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن لنكن واضحين: معاداة السامية والكراهية والعنف من أي نوع ليس لها مكان في أمتنا".

كما أكدت: " أدين أي فرد يرتبط بمنظمة حماس الإرهابية الوحشية، التي تعهدت بإبادة دولة إسرائيل وقتل اليهود".

جاءت تصريحات هاريس فيما من المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في واشنطن.

تأتي زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي الأولى له منذ ما قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه عام 2020، في وقت يتزايد فيه الضغط على الثلاثة لإيجاد نهاية للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتي خلفت أكثر من 39 ألف قتيل في غزة. كما لايزال عشرات الرهائن الإسرائيليين - وجثث خرين ماتوا في الأسر - رهن أسر حماس.

وتسعى هاريس، التي تلتقي نتنياهو بشكل منفصل في وقت لاحق، إظهار أن لديها القدرة على العمل كقائدة أعلى للقوات المسلحة. كما للتدقيق ممن ينتمون إلى التيار السياسي اليساري، الذين يقولون إن بايدن لم يقم بما يكفي للضغط على نتنياهو من اجل وقف الحرب، ومن الجمهوريين الذين يصفون دعمها بأنه غير كاف لإسرائيل.