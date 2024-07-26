نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك تشارلز الثالث يستقبل سلطان الجابر وممثلي ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الملك تشارلز الثالث اليوم في قصر كلارنس هاوس بلندن، كلًا من د.سلطان أحمد الجابر، رئيس COP28، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر COP29، وآنا توني، الأمين العام للتغير المناخي في وزارة البيئة البرازيلية.

ويمثل الثلاثة ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف.

وتشكل هذه الترويكا نموذجًا مهمًا وغير مسبوق للتعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك بين مؤتمرات الأطراف، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي.