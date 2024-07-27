العالم اليوم - حماس بعد قصف مدرسة خديجة: إسرائيل تكذب ولا تريد وقف عدوانها

انتم الان تتابعون خبر حماس بعد قصف مدرسة خديجة: إسرائيل تكذب ولا تريد وقف عدوانها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 03:24 مساءً - أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، السبت، أن الحركة وافقت على اقتراحات الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه ذكر أن إسرائيل لا تريد وقف هجماتها.

وقال حمدان: "وافقنا على اقتراحات الوسطاء الجادة لكن إسرائيل لا تريد وقف عدوانها".

ولفت إلى أن: "إسرائيل تحاول الضغط على حماس بتصعيد عملياتها العسكرية".

وأضاف تعليقا على أحدث هجوم دام: "ما حدث في دير البلح استمرار لمخطط الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع القيادي في حماس:"إسرائيل تواصل ممارسة الكذب بادعائها أن مدرسة خديجة مجمع قيادة للحركة".

وشهد السبت، مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين وبها مستشفى ميداني في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المدرسة غرب دير البلح، ما أدى لمقتل 30 فلسطينيا على الأقل، منهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الجثث وأن عدد القتلى قابل للارتفاع في أي وقت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أغار على ما وصفه بمجمع قيادة وسيطرة تابعة لحركة حماس داخل مدرسة خديجة، مشيرا إلى "القضاء على عدد من عناصر الحركة داخل المجمع".

وذكر أن "طائرة أغارت بتوجيه من الشاباك والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية على مجمع لقيادة وسيطرة تابع لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة وسط قطاع غزة".