نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار جديد يهز ميناء الحديدة اليمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هز انفجار عنيف ميناء الحديدة غربي اليمن، السبت، وتحديدا خزان الوقود رقم 38 في منشآت النفط.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع من تعرض الميناء لهجوم إسرائيلي كبير، وبعد يومين فقط من إطفاء الحرائق الناجمة عن الهجوم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف السبت الماضي ميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب وخزانات الوقود في المدينة الساحلية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 87 وفقدان 3 آخرين، وفق وسائل إعلام محلية، إلى جانب خسائر مادية فادحة.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد إعلان جماعة الحوثي استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا تشنها إسرائيل منذ نحو 10 أشهر.