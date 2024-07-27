نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل توجه أمر إخلاء جديدا لسكان خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان الأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.

وقال الجيش إن لديه "معلومات استخباراتية"، تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة الإنسانية".



وأشار في بيان إلى "التعديلات التي طرأت على حدود المنطقة الإنسانية"، ودعا الفلسطينيين الذين يحتمون في المنطقة للإخلاء مؤقتا إلى المنطقة المخصصة في المواصي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "في ضوء أنشطة إرهابية عديدة وعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل من داخل الأحياء الغربية لخان يونس، أصبح التواجد في تلك المنطقة خطيرا".



وحذر الجيش من أنه سينفذ ضربات قوية ضد حماس والبنية التحتية في المنطقة.

وقال مصدر عسكري إن المستشفيات في المنطقة ليست بحاجة إلى الإخلاء، وإن القوات الإسرائيلية أبلغت مسؤولي الصحة الفلسطينيين والمسؤولين في المجتمع الدولي بذلك.

180 ألف نازح جديد

والجمعة أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال 4 أيام من القتال العنيف حول خان يونس، في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر من 9 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أسفرت عن "موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة".

والأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 5 أشخاص خلال عملية في خان يونس، من بينهم امرأة وجنديان قتلوا جميعا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى القطاع.

وقال رئيس أركان الجيش الاسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن جثث الرهائن انتشلت من أنفاق وجدران مخفية تحت الأرض.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.

