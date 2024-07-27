عشرات الشهداء والمصابين في غزة

عشرات الشهداء والمصابين في غزةاستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 30 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء استشهدوا، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة خديجة التي تؤوي آلاف النازحين غرب دير البلح، ما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا، لافتة إلى أن عدد الشهداء قابل للارتفاع، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر طبيبة وصول جثامين 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح اليوم، كما انتشلت طواقم الإسعاف بالدفاع المدني أربعة شهداء ونقلت عدد من المصابين بعد قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال .