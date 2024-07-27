العالم اليوم - قتلى وجرحى إثر ضربة على مجدل شمس.. وحزب الله ينفي مسؤوليته

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى إثر ضربة على مجدل شمس.. وحزب الله ينفي مسؤوليته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 08:26 مساءً - قتل وأصيب عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بأن الهجوم نفذ بصاروخ وأصاب ملعبا لكرة القدم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 30 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة.

وأوضح مراسلنا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات ويجري مشاورات بشأن الحادث. كما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل على 3 دفعات، مما أسفر عن سقوط إصابات في مجدل شمس، متوعدا بـ"رد فعلي قوي جدا".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر"، مشيرا إلى أن "الرد سيكون بناء على ذلك".

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الضربة على مجدل شمس، وقال في بيان، إنه ينفي "نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدا أن لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".

وأوردت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل أن يكون الرد "متوازنا".