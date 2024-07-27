نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مستوطنين تعتدي على قرية برقا الفلسطينية بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT باعتداء مجموعة مستوطنين إسرائيليين اليوم السبت على مواطنين بقرية برقا شمالي محافظة رام الله الفلسطينية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء المستوطنين على القرية رغم وجود عناصر من الجيش الإسرائيلي في المكان.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، في إفادة صحفية، بأن مجموعة مستوطنين هاجمت القرية من الجهة الغربية، وتصدى المواطنون لها، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، تسببت بمقتل7 مواطنين.

وكانت قوة كبيرة من الجيش معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، قد اقتحمت مساء السبت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص ودوي انفجارات.

كما وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بأنه نفذ هجوما جويا بطائرة مسيرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من المعلومات.