‏بزشكيان: سنسعى لتعزيز مكانة إيران وتعزيز علاقاتها الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - قلل الرئيس الإيراني مسعود ‏بزشكيان، إنه سيسعى لتعزيز مكانة إيران وتعزيز علاقاتها الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.