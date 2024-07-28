نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكان فنلندا الناطقون بالروسية يقدمون شكوى للمفوضية الأوروبية بسبب إغلاق الحدود مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت جمعية مواطني فنلندا الناطقين بالروسية شكوى إلى المفوضية الأوروبية وإلى البرلمان الأوروبي بسبب إغلاق الحكومة الفنلندية للحدود مع روسيا.

وجاء في نص الشكوى: "لسوء الحظ، لم تنشر الحكومة أي خطط محددة لفتح الحدود الشرقية، لقد أرسلنا شكوى حول انتهاك فنلندا للتشريعات الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية".

وأضافت الجمعية: "لقد أرسلنا أيضا التماسا إلى البرلمان الأوروبي، ولم يتم الرد عليه من قبل اللجنة خاصة في البرلمان".

وبدأت فنلندا في فرض قيود على المعابر الحدودية مع روسيا، اعتبارا من نوفمبر 2023 وسط تدفق غير منضبط للاجئين من دول ثالثة، وهو ما ألقت هلسنكي باللوم فيه على موسكو.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن تورطها في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ووصفت هذه الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.