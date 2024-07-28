بلينكن: وقف الحرب على غزة الخيار الأمثل لنزع فتيل العنف بين حزب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل طريقة لنزع فتيل العنف بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في أعقاب الضربة القاتلة التي شنها حزب الله، التي قتلت 12 شخصا في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان، وفقا لصحيفة جروزليم بوست العبرية.

إسرائيل تحمل حزب الله المسئولية عن صاروخ مجدل شمس

وحملت إسرائيل حزب الله اللبناني المسؤولية عن الحادث، وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالرد علي مجدل شمس ليل أمس، كاشفا أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس من نوع "فلق 1" برأس حربي يزن 53 كيلوجراما.

وذكر موقع واينت: إن هذا النوع من الصواريخ لا يملكه سوى "حزب الله" ومصدره إيران، في حين قال هاجاري: إن القائد في حزب الله الذي أمر بإطلاق الصاروخ، علي يحيى محمد، وهو مسؤول مجمع الرماية في شبعا.