منجمة تنبأت بموعد انسحاب بايدن من السباق تكشف هوية الرئيس الأمريكي القادم

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت المنجمة المعروفة إيمي تريب، التي سبق وتنبأت بموعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، عن نبوءة جديدة حددت فيها الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "نيويورك بوست" أوضحت تريب أن " دونالد ترامب في ذروة حياته المهنية"، لكنها حذرت من أن الرئيس الأمريكي السابق، الذي كان بالفعل هدفا لمحاولة اغتيال هذا الشهر، قد يواجه تحديات إضافية.

وقالت: "يقع أورانوس في مركز مخططه الفلكي، مما يشير إلى عدم الاستقرار في حياته المهنية وأهدافه".

واكتسبت تريب البالغة من العمر 40 عاما شهرة على الإنترنت بعد أن توقعت بدقة موعد انسحاب بايدن البالغ من العمر 81 عاما من السباق الرئاسي.

وقالت المنجمة في 11 يوليو الجاري: "إذا اضطر بايدن إلى التقاعد، فسيكون عند اكتمال القمر في برج الجدي وعند 29 درجة. الجدي يحدد الحكم والشيخوخة. 29 درجة تعني النهاية"، وعندما سُئلت عن الموعد المحدد لانسحابه أجابت "21 يوليو".

وسبق أن توقعت تريب في عام 2020 أن كامالا هاريس ستترشح للرئاسة في عام 2024، وكانت قد قالت: "الارتباط بين القمر وبلوتو يمثل امرأة قوية".

وأوضحت المنجمة أن "المرشحة الديمقراطية عاشت فترة اتسمت بالتقدم المهني وتراكم السلطة، لكن رغم أن "النجوم تلعب لصالح هاريس، فإن الرئيس الأمريكي القادم سيكون ترامب".

ورغم انسحاب بايدن، حذرت تريب من أن متاعبه قد تستمر وقالت: "بلوتو على شمسه. قد تظهر أزمة صحية أو قد تستمر صحته في التدهور".

أما بالنسبة للمستقبل القريب، فتتوقع تريب أن يكون شهر أغسطس مضطربا في الولايات المتحدة، مع احتمال حدوث أعمال شغب ذات صلة بالسياسة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة في "عودة بلوتو" وهي فترة كشف الحقائق المخفية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة شهدت مثل هذه الفترة خلال حرب الاستقلال.