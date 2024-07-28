نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس حكومة لبنان يكشف عن حل لإنهاء الأزمة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحل لإنهاء الأزمة بين إسرائيل ولبنان، التوصل لوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 وعدم الانجرار للتصعيد.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنّ وقف إطلاق النار على كل الجبهات، الحل الوحيد لتجنب تفاقم الأوضاع ميدانيا.

وواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين".

وأعلن البيت الأبيض، أنه يجري مناقشات مستمرة مع الإسرائيليين واللبنانيين منذ هجوم الجولان.

وأضاف، البيت الأبيض، أن الهجوم على مجدل شمس بالجولان نفذه حزب الله، مواصلا: "نؤكد مجددا على دعم أمريكا لأمن إسرائيل".

وتابع: "نعمل على حل دبلوماسي من شأنه إنهاء الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".