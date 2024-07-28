نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهالي مجدل شمس: وزراء حكومة نتنياهو توافدوا علينا للرقص على دماء أطفالنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صب أهالي بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل جام غضبهم على وزراء حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذين زاروا البلدة عقب مقتل 12 شخصا جراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم.

ووصل الوزراء وأعضاء الكنيست إلى ملعب كرة القدم حيث وقعت الكارثة.

وأطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا".

كما صرخ السكان المتواجدون في المكان على الوزراء: "لقد تخليتم عنا منذ 9 أشهر.. ارحلوا".

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "12" العبرية الهتافات الموجهة ضد وزراء نتنياهو.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد زار مجدل شمس صباحا محملا حزب الله مسؤولية الحادث ومهددا بتدفيعه الثمن.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من مجدل شمس⁩، إن الجيش يرفع جاهزيته للمرحلة التالية من القتال في الشمال وسيعمل بكل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعرض لهجوم احتجاجي لدى وصوله للمشاركة بتشييع ضحايا مجدل شمس في الجولان المحتل.

وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، أكد "حزب الله" أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان.

وفي المقابل، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية الأحد بأن قيادات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تتبنى موقفا معارضا لمهاجمة البنى التحتية في لبنان في وقت تصاعد منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله.