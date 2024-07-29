العالم اليوم - أرباح "البنك العربي" تنمو 25% في 6 أشهر إلى 503 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر أرباح "البنك العربي" تنمو 25% في 6 أشهر إلى 503 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:21 صباحاً - حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 503 مليون دولار مقارنة بـ 401 مليون دولار، كما في 30 يونيو 2023 محققة نموا بنسبة 25%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار.

هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5%، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 بالمئة لتصل الى38.1 مليار دولار كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 36.1 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.

في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 50.5 مليار دولار كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 48.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة و6 بالمئة على التوالي.