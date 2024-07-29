نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمالات توسع دائرة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بما يزيد عن نطاقها الحالي ويجر الشرق الاوسط إلى حرب اقليمية.

وأكد الأمين العام في تصريح صحفي صباح الإثنين ٢٩ يوليو، على التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية وشجبه للتهديدات الإسرائيلية للبنان، مشددًا على أن أي تصعيد محتمل سيشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجامعة تدعو أيضًا إلى وجوب التحقق من ملابسات حادث مجدل شمس السورية المحتلة والذي أودي بحياة أفراد سوريين.

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة سبق وأن نبهت مرارًا - كان آخرها بلسان الموفد الشخصي للأمين العام إلى لبنان السفير حسام زكي- من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة، ومخاطر اتساع رقعتها ودخولها في حالة من المواجهة العسكرية الكبيرة وعدم الاستقرار، داعيا لوقف فوري لهذه الحرب بما ينعكس على التهدئة في لبنان، ومشددا في هذا السياق على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف أن الأمين العام بصدد إجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وعدم رفع منسوب التوتر الحالي تجنبًا لمواجهة موسعة ستهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.