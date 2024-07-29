نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني: قتيلان و3 جرحى في هجوم إسرائيلي بمُسيرة على جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدفاع المدني اللبناني إن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفل، في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرا في جنوب لبنان.

ولم يذكر الدفاع المدني ما إذا كان القتلى من المدنيين أو المسلحين.

وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط قتلى منذ ما قالت إسرائيل إنه هجوم صاروخي نفذته جماعة حزب الله اللبنانية يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.