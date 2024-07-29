عاجل - حماس توجه رسالة لـ نتنياهو: عاد إلى المماطلة والتهرب من الوصول لاتفاق

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أحمد جودة - القاهرة - حماس توجه رسالة لـ نتنياهو: عاد إلى المماطلة والتهرب من الوصول لاتفاق.. قالت حركة حماس، إنها استمعت إلى الوسطاء عما جرى مؤخرا في اجتماع روما بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتهرب من الوصول إلى اتفاق بوضعه شروطا ومطالب جديدة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ننشر عدد الشهداء منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على خان يونس

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع غزة إن هناك 290 شهيدا و700 جريح منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.