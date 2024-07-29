نتنياهو: ما حدث في الجولان المحتلة لن يمر.. وردنا على حزب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مجدل شمس، إنه لا يمكن أن تسمح إسرائيل لما حدث في الجولان السورية المحتلة بأن يمر وردنا علي حزب الله قادم، بحسب عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق قدمت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان 'تفويض حكومة الاحتلال لنتنياهو وجالانت بتحديد ميعاد التصعيد على الحدود مع لبنان'.

وأشار التقرير إلى أن التفويض يقتصر دائرة اتخاذ القرار في إسرائيل بشأن التوترات على الحدود مع لبنان، وأن الكرة الآن في ملعب نتنياهو بعد أن فوضته الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب وزير الدفاع بتحديد نوع وتوقيت التصعيد مع حزب الله اللبناني.

المواجهات بين حزب الله وإسرائيل

وأوضح التقرير أن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، التي لم تهدأ نيرانها منذ أشهر، قد تشهد مزيدًا من التصعيد خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله في الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتل، وتعهدت إسرائيل بأن حزب الله سيدفع الثمن.

وأشار التقرير إلى أن التصعيد الحالي بين الجانبين يشكل اختبارًا آخر لحكومة نتنياهو بعد اختبار الحرب على قطاع غزة، وأنه يأتي رغم الدمار والقتل وانتهاكات القانون الدولي غير المسبوقة.